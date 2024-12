Virtus Francavilla, vertice per la panchina: Ginestra in bilico

FRANCAVILLA F.NA – Sono ore di riflessione in casa Virtus Francavilla. La sconfitta sul campo della Nocerina, così come quella di una settimana prima in casa contro il Matera, non è piaciuta alla società. E così il presidente Antonio Magrì adesso valuta la contromossa necessaria: ribaltone in panchina o andare avanti con Ginestra sperando nella svolta nel derby di domenica contro il Nardò? L’impressione è che si vada verso un cambio di rotta, nonostante il primo posto sia distante appena tre punti. È in programma un vertice, attese novità nel corso delle prossime ore.

