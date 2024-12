Girone H – Altro sorpasso in vetta: come cambia la classifica dopo la 15a giornata. Tutte le sintesi

Altro cambio in vetta. La Fidelis Andria vince lo scontro diretto contro il Casarano e si prende il primato, a più uno sulle inseguitrici. Torna alla vittoria la Nocerina che batte la Virtus Francavilla, costringendola al secondo ko consecutivo.

Classifica cortissima. Perché continuano a vincere Martina e Matera. Entrambe, battendo rispettivamente Francavilla ed Angri, continuano a tenere il passo delle prime. Perde terreno la Palmese che viene sconfitta dal Manfredonia che conquista tre punti preziosi in chiave play off. Pari anche del Nardò che viene fermato a reti bianche dal Brindisi.

Riparte, invece, il Gravina che supera il Costa d’Amalfi e rimane a ridosso della zona play off. In chiave salvezza, importante vittoria dell’Ischia sulla Real Acerrana e pareggio tra Ugento e Fasano che si dividono la posta in palio e muovono rispettivamente le proprie classifiche.

TUTTE LE SINTESI

