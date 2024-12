Barletta, lo sfogo di De Candia dopo il poker di Gallipoli

GALLIPOLI – Tre punti che scacciano i due pareggi contro Brilla Campi e Acquaviva, ma soprattutto primo successo in terra salentina. Il Barletta torna al successo con il 4-1 sul campo del Gallipoli, dopo una settimana in cui i giallorossi si sono rimessi in carreggiata in extremis superando le problematiche societarie. La capolista dell’Eccellenza, però, risponde presente con il poker del Bianco. Pasquale De Candia si sfoga nel postpartita, analizzando la risposta della squadra dopo due punti in due partite.

Adesso il tour de force al Puttilli. Mercoledì alle 14:30 l’ultima di andata contro il Ginosa, domenica l’UC Bisceglie per la prima di ritorno, mercoledì 18 dicembre l’ultimo atto del triangolare di Coppa Italia contro la Polimnia per giocarsi il posto in finale contro il Galatina.

