Potenza, nuovi orari del servizio Immunotrasfusionale per favorire la donazione di sangue

POTENZA – Nell’ambito del progetto regionale di potenziamento dei servizi sanitari, il servizio Immunotrasfusionale dell’ospedale San Carlo di Potenza attiva la nuova apertura pomeridiana del mercoledì, ampliando così l’accessibilità per i cittadini e favorendo una maggiore partecipazione alla donazione di sangue ed emocomponenti.

In occasione del passaggio del Giro d’Italia e al fine di garantire la continuità delle attività, il Servizio resterà straordinariamente aperto sia la mattina che il pomeriggio fino a giovedì, offrendo così una finestra temporale più ampia per le donazioni. Il passaggio della storica competizione ciclistica sul territorio lucano rappresenta un’occasione strategica per promuovere la cultura della donazione e per rispondere all’incremento della mobilità e dell’afflusso di persone previsto in quei giorni. Da lunedì 12 a giovedì 15 maggio 2025, il Sit dell’ospedale San Carlo di Potenza sarà operativo con i seguenti orari:

Mattina: 08:00 – 14:00 (orario consueto); Pomeriggio: 14:00 – 17:00 (apertura straordinaria, solo nella sede di Potenza).

Successivamente, il Servizio Immunotrasfusionale dell’ospedale di Potenza rimarrà aperto tutte le mattine dalle ore 8 alle ore 14, e il mercoledì dalle ore 14 alle ore 17.

La prenotazione delle donazioni potrà avvenire secondo le seguenti modalità: i donatori iscritti alle associazioni Avis e Fidas potranno rivolgersi direttamente alle proprie sezioni di appartenenza, mentre i donatori non associati potranno prenotarsi telefonando al numero 0971 612377.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano regionale di sensibilizzazione e potenziamento del sistema trasfusionale, in un momento in cui la raccolta di sangue risulta particolarmente importante per garantire continuità e tempestività nelle cure. La direzione dell’Aor San Carlo ringrazia le associazioni di volontariato e tutti i cittadini per la consueta generosità e invita a condividere e diffondere il messaggio, affinché sempre più persone possano contribuire a questo gesto di grande solidarietà.

