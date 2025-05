Rogo in deposito pneumatici a Martina Franca, domato dopo ore

E’ stato domato dopo diverse ore il grosso incendio divampato nella tarda serata di ieri in un’officina di pneumatici in via Ceglie, a Martina Franca (Taranto). Sono intervenute diverse squadre di Vigili del Fuoco con uomini e mezzi per spegnere le fiamme ed evitare che si propagassero alle strutture adiacenti. Sul posto anche protezione civile, polizia e volontari. I residenti sono stati invitati a tenere chiuse le finestre per precauzione. Non si registrano feriti. Le cause del rogo sono da accertare.

