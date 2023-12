Virtus Francavilla, si punta al ritorno di Ingrosso. Smentito Asencio

FRANCAVILLA F.NA – Il 20 settembre scorso, Gabriele Ingrosso, ospite di Passione Biancazzurra su Antenna Sud non ha mai nascosto un legame forte instaurato con la Virtus Francavilla e la sua città. È stato uno dei grandi protagonisti nella stagione 2021/22 con Roberto Taurino alla guida, per l’incredibile e costante processo di crescita avuto, per la qualità negli ultimi trenta metri che lo hanno portato a realizzare 4 assist, per l’attenta e precisa fase difensiva. Oggi, quello del classe 2000, è uno dei nomi in cima alla lista dei desideri del club dell presidente Antonio Magrì per cominciare quel piano di rafforzamento della rosa che dovrà inevitabilmente avvenire nella finestra invernale di mercato.

Vanno avanti i dialoghi con il Nardò, sulla base di uno scambio di cartellini che potrebbe riguardare Enyan e uno dei “canterani” promossi in prima squadra. Filtrano smentite, invece, per le voci che riguardano l’interesse della Virtus nei confronti di Raul Asencio, ex Lecce e Cittadella, oggi tra le fila del Potenza: al momento non c’è nessuna trattativa in corso tra i due club.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp