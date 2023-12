Virtus Francavilla e Nardò al lavoro per uno scambio di calciatori, la situazione

Virtus Francavilla e Nardò, secondo quanto appreso da Antenna Sud, stanno lavorando da tempo ad una complessa operazione di mercato. Come è noto, il Nardò, che punta alla promozione in Serie C ha messo tempo nel mirino il giovane Mattia Latagliata, classe 2005 ma nelle ultime ore avrebbe mostrato interesse anche per un altro calciatore della Virtus Elimelech Enyan. In cambio il Francavilla avrebbe chiesto il ritorno di Gabriele Ingrosso, esterno classe 2000. La trattativa è in corso in queste ore.

