Bari, solo un successo esterno contro la Sampdoria. Ultimo incrocio nel 2012

GENOVA – Il Bari torna a Genova contro la Sampdoria per la prima volta dopo la stagione 2011/12: oggi come allora, le due squadre si affrontano sempre in Serie B. Non andò bene il 28 aprile 2012, al netto della vittoria blucerchiata per 2-0 (doppietta di Eder). Più in generale Marassi non è un campo molto fortunato per i biancorossi, dato che l’ultimo successo risale addirittura alla stagione 1947/48, in Serie A (0-1, marcatore decisivo Tontodonati, il 6 giugno 1948). Nel capoluogo ligure si contano in tutto 40 incontri, col bilancio di 1 vittoria del Bari, 8 pareggi e 31 sconfitte. Questa sera la sfida numero 41.

