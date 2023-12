Taranto: riflessioni in vista di gennaio

TARANTO – Giorni di riposo per il Taranto, la cui collocazione in classifica impone una riflessione ai vertici della società in vista del mercato di gennaio: rimanere così accontentandosi, tra virgolette, di partecipare ai playoff oppure rinforzare l’organico giocandosi tutte le carte a disposizione per la conquista di una eventuale posizione di prestigio all’interno della griglia-promozione.

Capuano, a più riprese, ha dichiarato che la sua squadra verrà rimpinguata a dovere e che il reale obiettivo è quello di mantenere salda l’attuale ossatura. Strategia, quindi, ben definita anche perché, resistendo ai vari assalti degli altri club per i diversi pezzi pregiati rossoblù, intervenire in maniera oculata dove la coperta è corta diventa l’unica e reale esigenza. Da un paio di difensori a un esterno a destra, fino ad arrivare a una punta di categoria, le strade già aperte sono diverse, ma Capuano, nelle vesti anche di responsabile dell’area tecnica, vuole muoversi con cautela e senza accelerare i tempi.

Il gruppo, intanto, tornerà ad allenarsi a partire da giovedì 28 dicembre, dopodiché verrà quindi resa nota la marcia d’avvicinamento al derby col Foggia programmato per il prossimo 6 gennaio alle ore 16.15.

