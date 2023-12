Altamura, portiere non vede genitori da 1 anno: club paga biglietti aereo

Il Team Altamura, club del girone H della Serie D, ha compiuto un gesto meraviglioso verso il suo portiere, il diciottenne brasiliano Gabriel Fernandes. Dopo più di un anno senza vedere i suoi genitori, la società pugliese ha generosamente regalato i biglietti per il viaggio dal Brasile ai genitori del portiere, permettendogli di trascorrere con loro le festività natalizie.

Dopo aver giocato in Portogallo e nel nord Italia, Fernandes è approdato all’Altamura. Il club pugliese ha ritenuto doveroso che, dopo un anno, il proprio portiere dovesse passare il Natale con la sua famiglia.

In un atto di notevole umanità e generosità, la Società Team Altamura ha sorpreso il giovane portiere con questo regalo inaspettato. La dirigenza ha organizzato il viaggio dei genitori di Gabriel dal Brasile ad Altamura, consentendogli un commovente ricongiungimento familiare durante le vacanze. Questa azione, che supera le semplici dinamiche sportive, dimostra come le squadre di calcio possano essere più che mere aziende o datori di lavoro per i giocatori.

Al termine del girone di andata, il Team Altamura è in testa alla classifica, con 6 punti di vantaggio su Martina e Nardò. Dopo 17 partite, la squadra allenata da Giacomarro ha accumulato 39 punti, vantando sia il miglior attacco che la miglior difesa del campionato.

Nell’ultima partita, i biancorossi hanno battuto il Matera grazie a una punizione di Nicola Loiodice. Dalla distanza di 25 metri, Loiodice ha trovato direttamente la porta, battendo il portiere avversario e colpendo l’incrocio dei pali sul finire del primo tempo.

Il Team Altamura ha così dimostrato che oltre ai risultati sportivi, nel calcio esiste un modo di agire che unisce persone, comunità e paesi distanti. Un messaggio veramente significativo.

