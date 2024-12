Virtus Francavilla, si pensa a Giovanni Ferraro per la panchina

La Virtus Francavilla è a caccia del nuovo allenatore. In pole al momento, per sostituire Ginestra, secondo quanto raccolto da Antenna Sud, ci sarebbe Giovanni Ferraro, uno degli allenatori più apprezzati della categoria e autore dalla doppia vittoria del campionato con Giugliano e Catania. Ferraro nelle ultime settimane ha rifiutato diverse proposte (anche dalla C) e lo scorso anno ha preferito addirittura restare fermo perché voleva una società seria e forte come quelle con cui aveva vinto i due precedenti campionati. E la Virtus Francavilla rappresenta sicuramente uno dei club più organizzati in assoluto. Nelle prossime ore è previsto un incontro per valutare la possibilità di concretizzare il matrimonio. Resta viva anche la pista che porta a Fabio Prosperi, anche se il tecnico ex Pianese, sarebbe in attesa di una chiamata dalla C.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author