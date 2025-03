Nardó, Porsche rinuncia all’ampliamento del Technical Center: stop al progetto di sviluppo

Il Gruppo Porsche ha deciso di non proseguire con il piano di sviluppo del Nardò Technical Center (NTC), il centro prove situato in Puglia e gestito da Porsche Engineering. La decisione arriva dopo un lungo processo di analisi e confronto con diversi stakeholder, che ha portato il marchio tedesco a valutare attentamente il contesto attuale e le sfide globali del settore automobilistico.

La sospensione dell’Accordo di Programma

Uno degli elementi chiave che ha influenzato la scelta di Porsche è stato il blocco dell’Accordo di Programma da parte della Regione Puglia. Nel marzo 2024, infatti, l’ente regionale ha deciso di sospendere il provvedimento necessario per l’approvazione del progetto, prorogando tale sospensione fino alla fine di marzo 2025. Questo ritardo ha inciso sulle tempistiche e sulle prospettive di sviluppo dell’NTC, contribuendo alla decisione di Porsche di interrompere l’iniziativa.

Le motivazioni della scelta

Oltre alla questione amministrativa, la decisione del Gruppo Porsche è frutto di un’attenta valutazione strategica. L’azienda ha tenuto conto di diversi fattori, tra cui:

• Il contesto economico e industriale sempre più complesso, con un mercato automobilistico in continua evoluzione;

• Le trasformazioni globali del settore dell’auto, che stanno portando i costruttori a rivedere le loro priorità di investimento;

• Le implicazioni ambientali e sociali del progetto, valutate nel corso di un intenso confronto con le parti interessate.

Il futuro del Nardò Technical Center

Nonostante la rinuncia all’espansione, il Nardò Technical Center rimane un’infrastruttura strategica per Porsche e per l’intero settore automobilistico. Il sito continuerà a essere utilizzato per attività di collaudo e sviluppo tecnologico, confermandosi un punto di riferimento per l’innovazione nella mobilità.

Le attività di testing e ricerca proseguiranno senza interruzioni, contribuendo all’evoluzione delle tecnologie per le auto del futuro. Porsche, infatti, vede nel NTC un asset fondamentale per le proprie capacità integrate di sviluppo, nonché un elemento chiave nella realizzazione di veicoli sempre più avanzati e sostenibili.

