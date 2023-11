Roberto Occhiuzzi, tecnico della Virtus Francavilla, ha presentato così il derby contro il Brindisi: “Se è scoccato il feeling con il gruppo come ha detto ieri Mazzarri? La sua conferenza devo dire che mi è piaciuta… Per i ragazzi è stata una settimana in crescendo da un punto di vista emotivo, trovo una squadra che si sente di aver tradito nei risultati. A loro però ho voluto spiegare che andava ripreso il percorso iniziato, il gruppo ha potenzialità importanti e lo ha dimostrato con Villa, ho puntato a liberare un po’ la mente dalle ansie. Non mi piace parlare tanto con i ragazzi, mi piace lavorarci sul campo e toccare con mano le problematiche”.

Sulla formazione anti-Brindisi: “Ho ancora qualche dubbio riguardo l’undici, ci sono tanti calciatori che conoscevo e gli altri mi stanno mettendo in difficoltà. Ne devo mettere undici, ci sono alcuni ragazzi che non conoscevo e che mi hanno stupito e a cui voglio trovare la collocazione giusta. Non voglio stravolgere nulla per quanto riguarda il modulo”.

Sulla sfida di domani: “Col Brindisi è un derby, voglio viverlo con la gente che mi circonda. Quando vivi un derby c’è sentimento e passione, devi conoscere la passione della città. Negli occhi di chi mi sta intorno sto cercando di capire il sapore di questa sfida. Chi lo sente dentro deve far venire anche a me le farfalle nello stomaco. Troviamo una squadra che si è compattata attorno al proprio allenatore, è una rosa molto forte che arriverà a Francavilla cercando di fare la propria gara. Gli sono rivolti sui miei calciatori, bisogna entrare in campo e uscirne senza rimorsi e rimpianti. Voglio dare i mezzi ai ragazzi per poter dare tutto”.

Sui singoli: “Fornito si è allenato bene, non ha problematiche. Viene da un infortunio e vanno gestite le situazioni. Enyan, come altri ragazzi, hanno predisposizioni importanti. Mangio con questi ragazzi, vedo educazione e tutti me ne parlano bene. Ma si vedeva in campo che sono ragazzi qui per lavorare. Hanno valori importanti, anche Zuppel stesso. Ce ne sono tanti. Ho visto la Primavera e faccio i complimenti all’allenatore, hanno fatto una grande gara e ci sono ragazzini importanti. Hanno le porte aperte, questa è casa loro, è la casa dei nostri ragazzi. Tutti vogliono diventare Polidori, Artistico, Vantaggiato. E, a proposito di Daniele, è un calciatore importante, l’ho trovato che si sta mettendo in condizione e con la voglia di poter dare il suo contributo in campo e fuori. E la squadra deve trovare questi riferimenti: la rabbia dei grandi deve essere un traino per tutti. Fornito e Risolo danno personalità, le giocate di Giovinco, la caparbietà di Artistico, anche Biondi che finalmente mi fa qualche sorriso. I risultati torneranno, rimettiamoci sulla strada giusta. È una battaglia e dobbiamo goderci il derby. Sono qui anche per i tifosi, la società, la dirigenza, mi sono sentito a casa già dopo un giorno e mi piace vedere la passione della gente. Aspetto con ansia questo lunedì”.

