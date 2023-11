Taranto: Capuano, ‘Casertana squadra più forte del campionato’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Dopo il successo nel derby contro il Brindisi, il Taranto vuole continuare ad ottenere punti fondamentali per restare in zona playoff. Lunedì, alle ore 20.45, la squadra ionica cercherà il sorpasso ai danni della Casertana nello scontro diretto in programma allo Iacovone. Alla vigilia del match, il tecnico dei rossoblù Ezio Capuano ha dichiarato: “Nonostante il lunedì sera, siamo il Taranto e non saremo mai soli. Domani sera ci accompagnerà tantissima gente e la curva ci spingerà in ogni situazione. Le difficoltà dell’incontro sono notevoli, incontreremo una squadra che non ha bisogno di presentazioni ma che non avrebbe compiuto questo mercato se la sessione fosse stata aperta a tutti. Hanno avuto questa fortuna e ora godono di questa classifica”.

Casertana e classifica: “Sarà una partita difficile contro una corazzata ma vogliamo vincere e ottenere i tre punti. Sarà una partita difficile ma stiamo andando oltre ogni aspettativa. Pian piano miglioreremo e a gennaio rimpingueremo la rosa. Conviviamo continuamente con i nostri sogni ma conosco il calcio e so che ci si ricorda sempre della fine. Abbiamo diversi punti di vantaggio sulla zona rossa della classifica e abbiamo una squadre prospettica”.

Modulo: “Nelle ultime 6 partite, la Casertana ha pareggiato solo una sfida, non ha mai perso fuori casa e ha segnato 3 gol a Francavilla. Nel calcio, però, non esistono squadre imbattibili, siamo un gruppo forte e dovremo essere al limite della perfezione. Per me il modulo non è importante quanto la capacità di interpretare una gara in base alle caratteristiche degli avversari. Conosco a menadito i giocatori della Casertana, avendone allenato qualcuno, ma sono consapevole anche della forza del mio gruppo”.

Indisponibili: “Oltre a Bifulco, non voglio rischiare Panico. Non so se riusciremo a recuperare Fabbro, mentre Heinz rientrerà tra i convocati”.

Centrocampo: “Abbiamo una rosa profonda ma l’unico problema attualmente è sugli esterni, dove l’infortunio di Panico ci ha penalizzati. Zonta? Loris si sta incattivendo, qualche tempo fa non era un giocatore da Capuano ma sta crescendo”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp