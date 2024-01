Virtus Francavilla, Occhiuzzi: “Pronti a lottare contro chiunque”

Al termine del match pareggiato a Crotone, l’allenatore della Virtus Francavilla Roberto Occhiuzzi ha commentato così il punto raccolto all’Ezio Scida: “I ragazzi meritavano una prestazione del genere, ci hanno messo grande impegno e sono stati bravi nel gestire i momenti di sofferenza. Questo gruppo vuole togliersi delle soddisfazioni, è pronto a lottare contro chiunque. Nel secondo tempo abbiamo perso un po’ il palleggio, ma ci può stare se giochi in casa di una grande squadra come il Crotone. Ai ragazzi faccio i complimenti, ci sono tutti i presupposti per costruire un futuro importante”.



Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author