Crotone, Zauli: “Un pareggio che ci sta stretto”

Al termine del match pareggiato contro la Virtus Francavilla, l’allenatore del Crotone Lamberto Zauli ha commentato così ai nostri microfoni il punto raccolto contro gli imperiali: “La Virtus Francavilla era sì reduce da quattro sconfitte consecutive, ma anche da altrettante prestazioni eccellenti. Mi aspettavo un approccio così propositivo, anche se dopo il gol si sono abbassati. Siamo scesi in campo con una sola punta e abbiamo fatto un po’ di fatica. Nel secondo tempo abbiamo invece preso la partita in mano, creando molto di più e trovando il pareggio. In tre o quattro situazioni avremmo anche potuto completare la rimonta, ma con rammarico ci accontentiamo di un punto. È un pareggio da bicchiere mezzo vuoto che però ci teniamo stretto”.

