Virtus Francavilla, Occhiuzzi: “Gli episodi fanno sempre la differenza”

Al termine del match perso in casa del Messina, il tecnico della Virtus Roberto Occhiuzzi ha commentato così ai nostri microfoni la sconfitta raccolta in Sicilia: “A inizio partita siamo stati molto lunghi sulle distanze, tant’è che siamo stati puniti con due gol. Sistemato questo aspetto siamo poi riusciti a pareggiare, e nel secondo tempo ci siamo dimostrati più in palla anche in parità numerica. Sopra di un uomo abbiamo poi provato a vincerla, per poi perderla a causa di un episodio”.

”Come ho già detto più volte, alcuni palloni vanno buttati fuori dallo stadio – aggiunge Occhiuzzi -. Era una palla, quella persa poco prima del 3-2, che andava gestita molto meglio. Poi Frisenna ha realizzato il gol della domenica. Questa partita ci insegna che gli episodi fanno sempre la differenza. Negli spogliatoi ho comunque stretto la mano ai ragazzi, è facile farlo quando si vince. La rabbia che abbiamo dentro voglio rivederla in campo già da lunedì, quando torneremo ad allenarci. Non si molla di un centimetro. La classifica ci dice che siamo in una situazione complicata, ma possiamo uscirne solo con tranquillità e lucidità”

