Messina, Modica: “Ottimo approccio, vittoria meritata”

Al termine del match vinto con la Virtus Francavilla, il tecnico del Messina Giacomo Modica ha commentato così ai nostri microfoni il successo interno maturato con i biancazzurri: “Siamo partiti forte, con due gol in pochi minuti. Abbiamo anche sfiorato il 3-0, ma abbiamo subito il 2-1 al termine di un’azione in cui c’era un fallo di mano non ravvisato, che l’arbitro avrebbe anche potuto fischiare. Abbiamo vanificato quanto di buono fatto fino nei primi minuti abbassando la guardia, rischiando di pareggiare o addirittura di perdere una partita approcciata benissimo. Penso che comunque abbiamo meritato di vincere: ora dobbiamo essere bravi a tenere d’occhio cosa accade alle nostre spalle in classifica. A salvezza raggiunta vedremo di divertirci”.

