Virtus Francavilla, Occhiuzzi: “Avevamo messo in conto tutte le difficoltà”

Al termine del match pareggiato a Catania, il tecnico della Virtus Francavilla Roberto Occhiuzzi ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi: “Sapevamo che sarebbe stata dura. Avevamo messo in conto tutte le difficoltà che abbiamo riscontrato. Abbiamo subito tanti cross, ma la linea ha sempre lavorato bene. Abbiamo provato a sfruttare l’attacco in profondità con Artistico e da qui è nato il gol dell’1-0. In questa categoria ci sono partite che devi giocare in questo modo se vuoi portare. Abbiamo raccolto un punto che ci dà spunti e fiducia. Polidori? Si è bloccato con la schiena. Macca ha avuto un problema in settimana, non ho voluto rischiarlo”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp