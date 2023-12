Brindisi in caduta libera, al ‘Fanuzzi’ passa anche il Crotone

Settima sconfitta di fila per il Brindisi che perde anche contro il Crotone nella prima gara in panchina di Giorgio Roselli. Ospiti in vantaggio al 17’ con Vuthaj. Poi Galano sbaglia in calcio di rigore al 35’ e, di fatto, toglie ogni speranza al Brindisi di tornare a segnare dopo sette gare senza reti. Il raddoppio dei calabresi al 60’ con Spaltro. Alla fine dura contestazione dei tifosi.

