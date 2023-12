La Virtus Francavilla torna da Catania con un punto d’oro: 1-1 in Sicilia

La Virtus Francavilla raccoglie un punto d’oro a Catania e strappa un pareggio grazie alla rete realizzata nel primo tempo da Artistico. Mister Occhiuzzi per la prima trasferta del proprio percorso biancazzurro ripropone il 3-4-3 visto con il Brindisi, ma deve rinunciare a Polidori durante il riscaldamento. Un problema fisico spinge in panca l’attaccante ex Viterbese e costringe il tecnico a cambiare qualcosa. In panchina anche Macca, al suo posto il rientrante Di Marco, a fare l’ala. In campo tutti e quattro gli ex: Monteagudo, Fornito, Biondi e Giovinco. Qualche rotazione fra le fila dei padroni di casa, anche al netto del-le fatiche di coppa: panchina per Di Carmine, Deli e De Luca. I padroni di casa partono con il piede ben puntato sull’acceleratore e si rendono pericolosi già dopo 10 minuti con il colpo di testa di Rocca. Al 22’ sono però gli imperiali ad aprire le marcature ancora con Gabriele Artistico, che servito in profondità manda a vuoto prima i due difensori avversari, poi insacca alle spalle di Bethers la rete che vale l’1-0 con cui si chiuderà la prima frazione. Saranno infatti inutili i tanti tentativi che vedranno il Catania timido protagonista nell’intera seconda metà della prima frazione. Ci provano tutti i terminali offensivi rossazzurri: da Chiricò, a Marsura, passando per Dubickas. Nella ripresa il copione del match non cambia, e vede la Virtus rendersi raramente pericolosa dalle parti di Bethers. Forte si traveste ancora una volta da supereroe con diversi interventi importanti, ma il Catania riesce a pareggiarla al 75’ con il subentrato De Luca. Al 80’ un intervento prodigioso di Forte evita che il Catania completi la rimonta e due minuti più tardi Dubickas si divorerà il gol del 2-1. L’assedio della formazione siciliana continua, ma la Virtus lotta e porta a casa con le unghie e con i denti un punto che muove la classifica.

