Virtus Francavilla, occhi puntati su Signorile e D’Amico

FRANCAVILLA F.NA – Si è aperta ufficialmente la finestra invernale del calciomercato, con la Virtus Francavilla in verità già al lavoro dal 24 dicembre, subito dopo il ko contro il Potenza, per individuare i profili ideali da aggiungere alla rosa di Roberto Occhiuzzi per la missione salvezza. Tra i nomi valutati dalla dirigenza biancazzurra in queste prime battute, in cui i pezzi grossi sono tenuti rigorosamente top-secret per evitare inserimenti, ci sono anche quelli di Sabino Signorile, esterno offensivo o trequartista di proprietà del Cerignola, classe 2002 che non rappresenta comunque al momento una primissima scelta; se ne parlerà, semmai, più in là, di sicuro c’è che l’Audace lo considera in uscita. Chiacchierata anche con l’Avellino per un altro jolly offensivo come Felice D’Amico, in grado di ricoprire tutti i ruoli in avanti e anche in questo caso considerato dagli irpini fuori dai piani tecnico-tattici: appena 6 presenze stagionali, per un totale di 60′ in campionato e 123′ in Coppa, dove ha pure segnato.

Nelle scorse settimane c’era stato anche un approccio con l’entourage di Marcello Trotta, punta esperta attualmente svincolata, ma non rientra nelle idee di un mercato di riparazione che dovrà aggiungere soprattutto trequartisti ed esterni nell’attacco di Occhiuzzi. Saranno comunque almeno 7-8 gli innesti in entrata, oltre alle uscite già anticipate nei giorni scorsi di Yakubiv, Enyan, Zuppel, Lo Duca e probabilmente di qualche altro giovane che possa andare a giocare con continuità altrove. Attesa anche per sciogliere gli ultimi intoppi della trattativa con il Nardò per Ingrosso, legati alla posizione di Enyan.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp