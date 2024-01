Foggia: Novità in panchina, potrebbe arrivare Coletti

Novità importante in casa Foggia. Il patron Nicola Canonico avrebbe di allargare lo staff tecnico puntando su Tommaso Coletti, ex calciatore del Foggia in Serie B e già tecnico di Luparense e Vastogirardi. Coletti, in possesso del patentino UEFA B, secondo indiscrezioni raccolte da ‘Lacasadic.com’ dovrebbe affiancare Massimiliano Olivieri e Antonio Vacca nella gestione della squadra. Nelle prossime ore Coletti dovrebbe risolvere il suo contratto con la Vogherese e, a quel punto, sarà libero di firmare a Foggia per questa nuova avventura.

