FRANCAVILLA F.NA – Contro il Latina, la Virtus Francavilla, non va oltre lo 0-0 dopo novantacinque minuti all’attacco per provare a vendicare il ko contro il Giugliano.

Emozioni subito dopo 40 secondi con la grande occasione per i padroni di casa: Patierno fa correre Maiorino, il quale entra in area e mette un buon pallone al centro, che Mastropietro e Patierno però non riescono a spedire in rete. Al 16’ altro pericolo per la porta difesa da Cardinali: Murilo ci prova direttamente su punizione ma la sfera, deviata, si stampa sulla traversa. Nei minuti successivi biancazzurri pericolosi con una serie di palloni velenosi nell’area di rigore nerazzurra, disinnescati dalla retroguardia pontina. Al 43’ Patierno mette giù un gran pallone e serve orizzontalmente Maiorino, il cui tiro è centrale e debole.

Nella ripresa succede poco e nulla e al 60’, per dare verve e brillantezza in avanti, inserisce Cisco ed Ekuban al posto di Mastropietro e Maiorino. Nell’ultimo quarto d’ora in campo anche Di Marco All’80 un lampo di Cisco, che punta l’avversario sulla destra e va al traversone verso il secondo palo: Patierno, di testa, prova a sorprendere in controtempo Cardinali, ma il pallone termina sul fondo. A cinque minuti dal termine primo vero brivido per la porta difesa di Avella: calcio di punizione deviato con la testa da Sannipoli, che sfiora il gol della beffa. Non succede più nulla, la Virtus Francavilla prosegue nel momento nero sotto porta e si consola con un punto che muove almeno la classifica. Alla fine grandi applausi alla squadra biancazzurra e cori nei confronti del presidente Magrì dopo le dichiarazioni rilasciate in settimana. (Foto Francesco Miglietta)