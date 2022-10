BARI – Un pomeriggio storto. Il Bari incappa nella prima sconfitta stagionale dopo 8 risultati utili consecutivi e perde la vetta della classifica del campionato di B. L’Ascoli vince 2-0, si rialza e salva la panchina di Bucchi, considerata in bilico fino al fischio d’inizio.

Nel Bari manca Maiello, fermato da un problema muscolare. Maita va a fare il play, Benedetti la mezzala destra. 3-5-2 per l’Ascoli con Dionisi e Gondo in attacco. Al 24’ la prima occasione per il Bari. Bellomo calcia dai 30 metri trovando la deviazione in corner della difesa ospite. Sugli sviluppi dell’angolo Vicari di testa sfiora il palo. Al 38’ Gondo raccoglie un cross basso da destra e calcia: Caprile si salva di piede. Può sbloccarla Antenucci al 44’. Al posto di calciare di sinistro, però, l’attaccante ci prova di esterno destro non creando problemi a Guarna. Nella ripresa Ascoli vicino al gol al 5’ con questo calcio di punizione di Falasco che sorvola di poco la traversa. Al 20’ passano gli ospiti: la difesa del Bari si addormenta: cross da destra e testa vincente di Dionisi. L’arbitro annulla per un blocco irregolare di Quaranta. Il gol arriva però un quarto d’ora più tardi con Simic. Altra azione da calcio d’angolo con la difesa biancorossa che non riesce a liberare e si fa beffare dal difensore ex Lecce. Il Bari prova a trovare il pari con una conclusione di Ricci, ribattuta in angolo e all’89’ subisce il raddoppio, Un pallone giocato male da D’Errico innesca la ripartenza degli ospiti finalizzata da Dionisi dal limite dell’area. L’arbitro concede 6 minuti di recupero ma non succede più nulla. Vince l’Ascoli che si riscatta dopo 5 partite senza vittorie. Per il Bari arriva il primo dispiacere della stagione.