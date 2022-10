TARANTO – Terzo successo casalingo di fila per il Taranto, che allo “Iacovone” impone lo stop alla Juve Stabia. Due a zero per i rossoblu, che chiudono la pratica negli ultimi 10 minuti del match: il successo è firmato da Antonio Romano su rigore (81’) e Giuseppe La Monica all’87’, proprio lui che è di Castellammare di Stabia. Gli ionici vincono meritatamente nonostante le numerose assenze della vigilia (Provenzano, Diaby, Brandi e Tommasini) e quelle che si sono aggiunte nel corso della gara (Ferrara e Labriola).