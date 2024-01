Virtus Francavilla, in difesa arriva il croato Ivo Molnar

Ivo Molnar, difensore croato in forza all’Arzignano, è vicinissimo alla Virtus Francavilla. Il calciatore avrebbe già accettato l’offerta del club del presidente Antonio Magrì e la firma sul contratto potrebbe arrivare in giornata. Sul calciatore c’era l’attenzione di diverse società di Serie C.

