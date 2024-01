Minutaggio Lega Pro: importanti introiti per Virtus e Monopoli

Sono già tre le tranche relative al minutaggio (1^-7^/8^-14^/15^-21^). Un fattore fondamentale per buona parte delle società di C che, per il tramite della contribuzione della Lega Pro, percepiscono importanti introiti relativamente alla valorizzazione dei giovani (nati dal 1°gennaio 2001 in poi). Di seguito, gli importi percepiti, finora, dalle società pugliesi:

– Virtus Francavilla: € 206.856,77

– Monopoli: € 200.126,22

– Brindisi: € 171.277,84

– Foggia: € 50.598,21

– Taranto: € 42.304,34

– Audace Cerignola: € 0,00

