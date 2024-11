Virtus Francavilla, Ginestra: “Sarà dura, ma vogliamo continuità”

Alla vigilia del derby esterno con il Fasano, in programma per domani pomeriggio alle ore 15, il tecnico della Virtus Francavilla Ciro Ginestra ha parlato così in conferenza stampa, presentando la sfida ai biancazzurri della Selva: “Come sempre in questo campionato non ci sono partite facili. Sarà una gara insidiosa contro una squadra che ha raccolto risultati importanti ad esempio come con la Palmese e il Matera, e che nel complesso contro le squadre di alta classifica ha sempre fatto buone partite. Dobbiamo trovare continuità a livello di risultato, cercando di portare a casa i tre punti e provando ad accorciare la classifica. L’imperativo è quello di giocare il nostro calcio. Pochi gol fatti in trasferta? Giocare fuori casa in trasferta non è facile, bisogna segnare nelle 4-5 occasioni che riesci a creare. Abbiamo lavorato negli ultimi giorni sulla fase offensiva, per trovare più soluzioni, le scelte negli ultimi trenta metri sono decisive. Se miglioriamo quelle, possiamo divetnare una squadra ancora più grande. Sulle condizioni della squadra posso dirvi che abbiamo qualche problemino con Taurino e Allegrini, che devono ancora recuperare. Latagliata anche ha avutoo un problema. Per il resto gli altri calciatori sono sulla via della guarigione. Spero che la prossima settimana sia rientrato tutto perché così sarà anche più facile organizzare gli allenamenti”.

Saranno della partita i due nuovi innesti, ufficializzati in settimana, Bolognese e Cipolletta. Ginestra ha parlato anche di loro: “Saranno sicuramente della partita. Simone lo conoscevo, l’ho allenato due anni, mentre Ciro l’ho incontrato solo da avversario. Sono due giocatori di livello, importanti per la categoria, che ci arricchiscono anche a livello umano”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author