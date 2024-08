Virtus Francavilla, Ginestra: “Qui si lotta per vincere, vogliamo farlo anche domani”

Il tecnico della Virtus Francavilla, Ciro Ginestra, ha presentato la partita di Coppa Italia contro il Francavilla. Una sfida alla quale i biancazzurri arrivano con un pieno di entusiasmo dopo aver vinto e convinto nel turno preliminare. “Al di là dell’entusiasmo ci portiamo dietro qualche certezza oltre alla vittoria, la gara con l’Ugento ci ha fatto benissimo, sapendo di dover migliorare ancora sotto tanti aspetti. Affrontiamo un Francavilla che ha fatto bene, ha battuto il Pompei. In casa è un’avversaria fastidiosa, la ritroveremo alla seconda di campionato. Alziamo l’asticella delle difficoltà, ci teniamo a passare il turno. Vogliamo vincere per aumentare l’autostima. In questo periodo si fa fatica a reperire informazioni sulle avversarie, ma qualcosina l’abbiamo preparata. È una gara che vale, un impegno ufficiale. Non possiamo sottovalutare niente, abbiamo bisogno di vincere: in questo ambiente bisogna lottare per questo”.

Per caratteristiche, in rosa manca un vice-Bonavolontà, essendo Ceesay un alter ego di Mbaye? Ginestra non ha dubbi. “Non manca un regista. Marconato ha fatto spesso il play. Martina del settore giovanile è un calciatore forte. Siamo a posto. Con Ceesay possiamo avere varianti diverse, ha qualità diverse rispetto a Mbaye: dà struttura, fisicità e qualità. Ho un centrocampo di livello assoluto, adesso sta a me mettere i calciatori nelle condizioni per far bene. Ceesay va ad arricchire il nostro centrocampo”.

Sugli under: “Cevers e Bertini sono due portieri forti, domenica scorsa ero in difficoltà perché dovevo sceglierne uno. Con i piedi Cevers oggi ha qualcosina in più, Bertini aveva avuto un problemino. Lambiase e Costantino sono due giocatori importanti, è arrivato Spavone, un classe 2004 di altissimo livello e forte. Anche nei giovani abbiamo tante soluzioni, le caselle sono piene e sono soddisfatto della rosa”.

