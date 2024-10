Virtus Francavilla, Ginestra: “Contro il Gravina è uno step importante”

Ciro Ginestra, tecnico della Virtus Francavilla, ha presentato così il match contro il Gravina: “Incontriamo una squadra che prova sempre a giocare, ha buonissimo giocatori e sta facendo bene. Sarà una partita complicta, difficile, come lo sono tutte. Incontriamo una squadra in salute, in forma, e per noi è una partita complicata come lo sarà per loro. Cercheremo di andare a fare punti su un campo che non ci permetterà di giocare un grande calcio, sappiamo che è complicata come tutte le domeniche. Se facciamo quello che abbiamo preparato avremo grandi opportunità di portare a casa l’intera posta in palio. È uno step importante, perché vincendo daremmo un segnale importante al campionato e a chi aspetta un nostro passo falso”.

Sosa-Santoro, ma anche tanti altri duelli a tutto campo: “Sosa è un calciatore troppo importante per noi e per la categoria. C’entra poco con la D. Deve continuare a fare bene, dà l’anima per la squadra al di là dell’aspetto realizzativo. Ha fatto cinque gol, ma ha avuto anche tante occasioni. Taurino e Banse, per caratteristiche sono molto simili. È una partita di duello a tutto campo, chi avrà più fame e cattiveria avrà più chance di vincere”.

Sulla squadra: “Lambiase, Marconato e Taurino si sono allenati con il gruppo, ho voluto dargli una settimana in più di lavoro. Anche Bertini avrei potuto utilizzarli contro l’Acerrana, ma si erano allenati poco. Faranno parte della partita, poi bisogna scegliere i giocatori giusti perché è una gara fastidiosa”.

