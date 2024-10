Matera, Ciullo: “Ischia da rispettare. Berardocco? Ecco come sta”

“Oltre la classifica dell’Ischia, la ritengo una buona squadra. Bisogna prendere gli avversari con le giuste pinze. Per questo, noi domani dobbiamo scendere in campo per fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto finora”. Sono le parole del tecnico Salvatore Ciullo alla vigilia della sfida contro gli isolani di domani pomeriggio.

Sull’Ischia – “La ritengo una buonissima squadra. Hanno giocatori molto importanti per la categoria come Favetta, Florio, Mattera, Talamo, Maiorono, oltre a Montanino che è un ex. Ripeto è una buona squadra per questo campionato. Magari stanno avendo alcune difficoltà in questa fase, ma dobbiamo ricordarci che domani è appena la sesta giornata. Per questo non possiamo rischiare di prendere l’Ischia sottogamba, altrimenti faremmo un grande errore”.

Su Berardocco – “Credo sia normale che non abbia ancora i 90 minuti nelle gambe. È arrivato solamente da due settimane in questo tempo si è allenato molto bene, ha anche esordito contro il Gravina lunedì. Stiamo lavorando per poterlo avere a disposizione per tutta la partita, cercando di evitare anche rischi. Sappiamo bene che è un giocatore importante, motivo per il quale lo abbiamo acquistato e che sicuramente potrà darci quel qualcosa in più in questa stagione”.

Sul possibile turnover – “Abbiamo avuto un giorno in meno per preparare la partita rispetto alle scorse settimane, ma non è un problema. A prescindere da questo, la squadra sta bene e domani schiererò la migliore formazione possibile come ho sempre fatto finora”.

Sulle due difese – “Il fatto che abbiamo subito meno reti di tutti in questa fase iniziale di campionato è molto importante, vuol dire che stiamo lavorando bene. L’Ischia ne ha subito di più, è vero. Però, le quattro reti di Francavilla Fontana sono arrivate su infortuni del loro portiere. Ripeto: parliamo di una buona squadra che deve essere affrontata nella maniera giusta”.

Sull’inizio di campionato – “Stiamo facendo molto bene finora, possiamo ritenerci soddisfatti. Magari, in questa prima fase ci è mancata solamente la vittoria in casa. Però, stiamo facendo un buon percorso, cercando di crescere sempre di partita in partita”.

