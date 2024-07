Virtus Francavilla, è fatta per l’arrivo di Franco Sosa

Dopo aver intensificato i contatti nella giornata di martedì, la Virtus Francavilla adesso è pronta a ufficializzare un colpo importante in attacco: c’è l’accordo infatti con Franco Sosa, attaccante che è stato al Monopoli nell’ultima stagione. Il calciatore, inizialmente, aveva deciso di rimanere in C, come annunciato dal suo agente Giovanni Tateo nel corso di ‘Speciale Calciomercato’ su Antenna Sud ma nella giornata di oggi ci ieri c’è stato un vero e proprio blitz del presidente Magrì e del ds Montervino. Entrambi avrebbero sbloccato la situazione convincendo il giocatore a sposare il progetto della Virtus Francavilla e firmerà un contratto biennale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author