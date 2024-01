Virtus Francavilla, dopo Branduani s’insiste per Casarini. Forte ai saluti

FRANCAVILL F.NA – Incassato il sì di Vincenzo Garofalo, che sarà dunque già a disposizione per il match di sabato sera contro il Crotone, la Virtus Francavilla punta allo sprint anche per un altro centrocampista di esperienza e personalità. Il primo nome in cima alla lista dei desideri è quello di Federico Casarini, per il quale già da giorni si dialoga con l’Avellino. Gli irpini hanno dato il via libera al trasferimento in Puglia dell’ex Novara tra le altre, che in carriera vanta anche 78 presenze in Serie A, ma va trovata l’intesa col calciatore. Un curriculum di tutto rispetto e impreziosite da 228 presenze in Serie B, oltreché dalle esperienze con maglie prestigiose del calibro di Novara, appunto, Bologna, Cagliari e per ultima Avellino. L’alternativa rimane sempre Francesco Ardizzone: la Virtus ha chiesto informazioni al Lecco, “preoccupa” soprattutto il numero zero nella casella delle presenze stagionali dell’ex Turris. Non è da escludere, comunque, anche l’arrivo di un trequartista in questa settimana: Agostinelli del Lecco resta una pista percorribile. Cambio di guardia, invece, tra i pali: raggiunto l’accordo con il Crotone per il trasferimento in biancazzurro di Paolo Branduani, che di fatto diventa il nuovo portiere titolare della Virtus Francavilla. A questo punto il suo arrivo dovrebbe portare all’addio di Francesco Forte, di proprietà del Monterosi e per il quale andrà ricercata una nuova soluzione.

