La Fidelis vola ai quarti di Coppa Italia, Cavese battuta 3-1 al “Degli Ulivi”

ANDRIA – Torna a sorridere la Fidelis Andria, al “Degli Ulivi” i biancazzurri liquidano la Cavese e superano gli ottavi di finale di Coppa Italia, battuta 3-1 la capolista del Girone G. Rotazioni per entrambe le squadre, per De Candia segnali importanti in vista del Casarano.

Il primo tentativo della gara è di Cecere al 5’, pallone a girare che termina lontano dalla traversa. La Cavese costruisce su calcio piazzato la prima vera occasione del match: al 21’ Lops pesca Felleca dalla bandierina, deviazione decisiva di Baietti con la sfera che scheggia la traversa. Partita sporca ed equilibrata, a trovare il jolly però sono i padroni di casa: al 34’ Sasanelli disegna un assist per Varsi che vince in maniera fortunosa un rimpallo e trafigge Provitolo per il suo primo gol ad Andria. La reazione della Cavese è racchiusa in una punizione dal limite ma defilata di Derosa al 37’. 41’, pericoloso inserimento di Faella, Antonelli chiude l’azione di testa senza centrare la porta. Fidelis avanti 1-0 all’intervallo.

La ripresa è decisamente più scoppiettante, al 51’ Giambuzzi sfiora il raddoppio sul corner di Bottalico. 60’, Cavese pericolosissima: Gueye vede il movimento di Addessi che porta il pallone sul destro e spreca malamente l’occasione del pari. Errore che resterà sulla coscienza dell’attaccante campano, un minuto dopo Russo colpisce male la sfera che si impenna e consente a Varsi di coordinarsi e realizzare il gol della settimana, doppietta all’esordio da titolare e 2-0. Nella circostanza la troppa esuberanza costa a Magri il cartellino rosso dalla panchina. 75’, la partita rischia di riaprirsi, cross di Faella, Ferrara trattiene Gueye che va giù, è rigore: dal dischetto Lops va centrale, Baietti tocca soltanto, i metelliani tornano in vita ma non sarà abbastanza. Gol che non intimorisce la Fidelis, all’81’ Bottalico lascia partire il mancino, Provitolo c’è. L’ex portiere del Barletta salva in extremis all’85’ la punizione sul primo palo di Strambelli ma all’86’ combina un pasticcio regalando al capitano biancazzurro la rete del tris. Partita in ghiaccio, ultimo sussulto della Cavese con la botta di Addessi all’89’, Baietti blocca in due tempi. Finisce così, una vittoria meritata che vale i quarti di finale di Coppa Italia, ad attendere i federiciani c’è il Trapani.

