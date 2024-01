Taranto-Foggia del 3 settembre, altri 5 daspo a tifosi rossoneri

La Polizia di Stato ha notificato il DASPO, su ordine del Questore di Taranto Massimo Gambino, a cinque tifosi del Foggia ritenuti presunti responsabili di atti violenti all’interno dello stadio Iacovone nel corso dell’incontro di calcio del 3 settembre scorso tra Taranto e Foggia.

La DIGOS di Taranto, nel prosieguo delle indagini relative agli incidenti, ha individuato altri cinque sostenitori della squadra ospite che si sarebbero resi responsabili dell’accensione e del lancio di fumogeni sul campo di gioco inducendo il direttore di gara a sospendere momentaneamente la partita.

Le indagini, lunghe, meticolose e supportate della Polizia Scientifica, avrebbero permesso di immortalare i cinque, tutti di Foggia, e di identificarli nonostante fossero travisati da passamontagna che nell’immediato avrebbe reso difficoltoso il loro riconoscimento.

Per due di loro, 33 e 23 anni, il DAPSO ha una durata di cinque anni, per un terzo, anch’egli giovanissimo, il periodo di divieto è stato stabilito in tre anni, per i restanti due supporter la misura di polizia è stata di due anni.