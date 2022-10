“I ragazzi sono stati bravi, hanno voluto a tutti i costi questi tre punti – dice Antonio Calabro, allenatore della Virtus Francavilla, dopo il successo nel derby con la Fidelis Andria -. Ci hanno creduto fino alla fine e la loro caparbietà è stata premiata. Sono contento per la prestazione e soprattutto per i tre punti. Sarebbe stato un peccato non portarli a casa dopo la beffa con il Monterosi. Abbiamo giocato un buon calcio anche nella prima mezz’ora: a parte il gol subito su azione d’angolo, loro non si sono quasi mai resi pericolosi. Non è facile reagire quando prendi un gol dal nulla, il contraccolpo è quasi fisiologico. Però, ripeto, i ragazzi sono stati bravi a riequilibrare il match fino a vincerlo”.