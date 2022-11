Condividi su...

Mister Antonio Calabro ha parlato così ai nostri microfoni al termine della gara persa 2-0 in casa della Juve Stabia: “L’assenza di tranquillità ci sta facendo fare tanti errori, tutti. Però voglio dire che sullo 0-0 c’è un rigore netto in nostro favore che non si può non fischiare. Vorrei rivedere anche l’azione dell’espuslione di Maiorino, non sono convinto fosse lui l’ultimo uomo. La sfortuna ci sta falcidiando, ieri si è fatto male Perez e oggi a pochi secondi dall’intervallo anche Tchetchoua. Ora pensiamo al Taranto, vogliamo tirarci fuori da questo brutto periodo. Se mi sento in discussione? Per le la Virtus Francavilla è un bene prezioso, una delle cose più belle che mi siano mai capitate nella vita. Non so se basta, ma io dò tutto me stesso a questa squadra. Così come me anche lo staff, i dirigenti ed i ragazzi ce la stanno mettendo tutta. All’intervallo ho detto ai ragazzi che i problemi nella vita se presi bene possono essere una manna dal cielo. Ho chiesto loro di dimostrarmi che questa squadra ha le basi per tirarsi fuori da questa situazione ed è quello che hanno fatto”.