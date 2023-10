Virtus Francavilla, ampio turnover in coppa con il Brindisi?

Dopo un avvio non altisonante, la Virtus Francavilla pare sia riuscita a trovare la propria quadra. Negli ultimi quattro turni di campionato sono arrivati otto punti: due vittorie con Crotone e Messina ed altrettanti pareggi con Foggia e Giugliano. Il punto raccolto con i gialloblù ha lasciato un po’ di amaro in bocca, in quanto gli Imperiali avrebbero di sicuro meritato qualcosa in più. Adesso, prima di concentrarsi sulla trasferta di Torre del Greco, in programma per domenica, bisognerà pensare al derby di Coppa Italia di categoria con il Brindisi. Per la Virtus si tratterà del terzo impegno interno consecutivo, una sorta di prova generale in vista della gara di campionato in programma per fine novembre. Francavilla e Brindisi tornano dunque a sfidarsi 14 anni dopo il precedente del 25 febbraio 2009. Ovviamente non parliamo della Virtus, bensì dell’Asd Francavilla Calcio del presidente Domenico Distante. Trattandosi di Coppa, non sarà assurdo aspettarsi un ampio turnover da ambo le parti. Per quanto concerne la formazione di Alberto Villa, pur non essendo quest’ultimo un grande amante delle rotazioni, potrebbe trovare spazio chi fino ad ora ha visto di meno il campo.

Si candida infatti per un posto fra i pali il giovane Lucarelli, pronto al debutto a discapito di Forte, a cui potrebbe essere concesso un po’ di riposo. Scalpita anche Yakubiv per una maglia da titolare in difesa, dopo aver giocato appena un quarto d’ora da subentrato con il Messina. Sempre nelle retrovie potrebbe tornare Gavazzi, infortunatosi con il Crotone e ancora assente dallo scorso 17 settembre. A centrocampo Risolo dovrebbe far rifiatare Fornito, così come sulle fasce potrebbero giocare Carella ed Enyan. In attacco si rivedrà probabilmente dal primo minuto Polidori, magari in compagnia di Zuppel. Fischio d’inizio fissato per le 20.45 di mercoledì 4 ottobre.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp