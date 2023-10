Taranto: squadra più pimpante col 3-4-3

TARANTO – Un pareggio dai due volti per il Taranto quello conquistato contro il Cerignola. Dopo un primo tempo, ancora una volta, sottotono, la squadra è apparsa maggiormente pimpante nel corso della ripresa anche grazie alle sostituzioni operate da Capuano e, in particolare, al cambio modulo: dal 3-5-2 in cui sono mancati i collegamenti tra centrocampo e attacco a un più camaleontico 3-4-3 attraverso il quale i rossoblù sono riusciti a creare diversi pericoli dalle parti di Krapikas. Un punto che muove la classifica e che lancia importanti segnali in vista dell’immediato futuro: tra la gara di Coppa di giovedì e quella col Giugliano in programma domenica, Capuano è alla ricerca di quella continuità fondamentale quando si sta per entrare nella prima fase cruciale della stagione.

Il tutto in attesa di fare rientro allo Iacovone: i lavori continuano ed entro il 15 ottobre, data del match contro il Crotone, i rossoblù dovrebbero finalmente tornare a giocare sul rettangolo verde della loro dimora. Anche perché pensare a un’altra gara interna da giocare altrove non è più contemplabile.

