Eccellenza: comandano Molfetta e Manduria

Il Molfetta da un lato, il Manduria dall’altro. Sono loro le capoliste dei due raggruppamenti di Eccellenza pugliese, entrambe a punteggio pieno: per entrambe, nell’ultimo turno di campionato, vittorie fondamentali in trasferta sui campi di San Severo, con il punteggio di 3-1, e Novoli, blitz firmato nel finale da Munoz. Ma alle loro spalle è bagarre. I biancorossi di Di Domenico sono inseguiti da due sorprese: Unione Calcio Bisceglie e Real Siti, rispettivamente a 10 e 9 punti.

Poi c’è il Polimnia, sempre a 9, oltre che il Bisceglie, al momento ancorato a quota 7. Nel girone B, invece, alle spalle dei biancoverdi di Salvadore spunta il duo Massafra-Ugento a nove punti: rammarico per i salentini di Oliva che, senza il ko a tavolino contro il Maglie, sarebbero anche loro a punteggio pieno. Nei bassifondi, da segnalare nel girone A un Canosa in risalita: quasi annullata la penalizzazione di nove punti, rossoblù al momento a -1, mentre rimangono ancora a zero punti San Severo da un lato e Ostuni dall’altro.

