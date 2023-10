Barletta, riflessioni e concentrazione dopo la sconfitta contro il Nardò

BARLETTA – Passi indietro rispetto al Gallipoli e momenti di riflessione dopo una domenica amara. Il Barletta (foto Massimo Coribello) è chiamato a ritrovarsi dopo il 3-0 incassato a Matino contro il Nardò, in una prestazione che ha visto i biancorossi in inferiorità numerica per 80 minuti, ma anche in difficoltà davanti all’atteggiamento più aggressivo dei granata. I gol di D’Anna e Ceccarini, intervallati dall’espulsione di Inguscio, hanno indirizzato il match dopo nemmeno mezz’ora, con una timida reazione che si è vista soltanto nella ripresa attraverso i cambi operati da Ginestra.

Le incursioni di Ngom, il tentativo di Russo e la traversa di Bramati non hanno spostato l’esito del match, con il Nardò che ha poi rincarato la dose con il rigore di Dambros nel finale. La seconda sconfitta in due trasferte lascia il Barletta a quota 4 punti, gli stessi dei salentini. A fine gara, nessun tesserato biancorosso ha rilasciato dichiarazioni. La dirigenza barlettana ha sottolineato come la scelta sia dipesa dal malumore per la direzione arbitrale.

Riflessioni già nelle ore successive alla sconfitta. Allenamenti ripresi lunedì pomeriggio, saltando il consueto giorno di riposo dopo la partita. Nel mirino c’è già la sfida contro il Bitonto, in programma domenica prossima al Puttilli. Vincere per rimettersi al passo, sfruttando la spinta dei 5000 spettatori di casa.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp