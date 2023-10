Bari, Akpa-Chukwu convocato dal Belgio U19

BARI – Altra grande soddisfazione per il giovane attaccante del Bari Akpa-Chukwu, il classe 2005 è stato convocato dalla nazionale U19 del Belgio per le amichevoli contro Francia U19 (sabato 14.10.23, ore 13:00) e Olanda U19 (martedì 17.10.23, ore 12:00). Akpa-Chukwu, dunque, vestirà la maglia dei giovani “diavoli” dopo aver totalizzato finora una sola apparizione in questo avvio di stagione, nell’occasione realizzando la rete valsa il pareggio contro il Pisa.

