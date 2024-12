Virtus Francavilla, altro colpo in difesa: ha firmato Russo

Secondo colpo della settimana in casa Virtus Francavilla. Dopo Ciro De Angelis, alla corte di Ciro Ginestra arriva un altro calciatore di grande esperienza del calibro di Francesco Russo. Forte fisicamente, strutturato e dotato di un’enorme leadership, è un difensore centrale che all’occorrenza può ricoprire anche la posizione di terzino. Reduce da una prima parte di stagione vissuta con la maglia del Matera in cui ha collezionato 13 presenze, realizzando anche due reti e due assist tra campionato e Coppa Italia, è pronto a una nuova esperienza: un’occasione che il direttore sportivo Montervino non si è lasciato sfuggire, soprattutto nell’ottica del rimpolpare una difesa passata in pianta stabile alla linea a tre. Per Russo, trentunenne e di origini napoletane, si tratta, di fatto, di un ritorno in Puglia avendo già indossato le maglie di Team Altamura e Nardò. In carriera 131 partite nel girone H di Serie D, può considerarsi a tutti gli effetti un veterano del campionato. Sarà già a disposizione per la trasferta di Nocera in programma nell’infernale domenica che attende le prime quattro della classe con i due scontri diretti. E per il Francavilla si tratta del quinto volto nuovo dell’ultimo mese.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author