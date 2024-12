Ufficiale: Fc Matera, esce anche Russo. Coperta corta in difesa

Dopo Pirola, tocca anche a Russo salutare i biancoazzurri. Anche il difensore ex Nardò e Francavilla, ha salutato il Matera nella giornata di oggi per firmare con la Virtus Francavilla.

Il difensore napoletano, tra campionato e Coppa Italia ha totalizzato 13 presenze, realizzando anche due reti. Anche per Russo, dopo la sfida contro il Fasano non c’è stato più spazio. In un primo momento sembrava indirizzato al Brindisi, richiesto dal suo ex tecnico Ragno. Alla fine, è stato ceduto alla Virtus Francavilla, dove ritroverà Cipolletta, con cui ha cominciato la stagione nella Città dei Sassi.

Con le uscite di Pirola e Russo nella giornata di oggi e con Spinelli ormai fuori dal progetto tecnico di Torrisi, appare chiaro che al momento i soli centrali Baldi e Tazza, in realtà è un terzino, non possono bastare. Su questo fronte, dovrebbero esserci novità a stretto giro.

