Virtus Bisceglie, Paolo De Francesco è il nuovo allenatore

La Virtus Bisceglie ha annunciato Paolo De Francesco come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico 50enne prende il posto di De Tommaso, sollevato dall’incarico, e guiderà la squadra nel campionato di Promozione. De Francesco, ex calciatore con una lunga esperienza alle spalle, ha allenato squadre giovanili nazionali come l’Under 17 del Monopoli e della Fidelis Andria, oltre ad avere guidato l’Unione Calcio Bisceglie in Eccellenza. Nella scorsa stagione ha ottenuto una salvezza anticipata con il Bitritto Norba, subentrando dopo poche giornate.

Il nuovo tecnico sarà affiancato dal fratello gemello Piero De Francesco, che ricoprirà il ruolo di assistente, mentre Raffaele Longo resterà preparatore dei portieri. Il primo allenamento è previsto per martedì sul campo sintetico del “Francesco Di Liddo”. De Francesco farà il suo debutto in panchina giovedì al “Poli” di Molfetta, nella gara d’andata del secondo turno di Coppa Italia contro la Soccer Trani, con inizio fissato alle ore 15:30.

