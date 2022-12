Condividi su...

Linkedin email Whatsapp

VILLA CASTELLI – Finisce fuori strada con l’auto. Per questo, un uomo è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi dopo un incidente stradale avvenuto sulla Provinciale 50 tra Francavilla Fontana e Villa Castelli: intorno alle 22.30 di ieri, l’auto è uscita fuori strada, mentre il guidatore è stato estratto dai vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana e trasportato in ambulanza all’ospedale Perrino di Brindisi.