TARANTO- “Sabato 17 e domenica 18 settembre si viaggia gratis su tutti gli autobus di Kyma Mobilità – ha annunciato il sindaco Rinaldo Melucci – una delle nostre iniziative per la settimana europea della Mobilità 2022, in occasione della quale l’azienda lancia anche una nuova promozione rivolta a tutti i clienti, compresi quelli non residenti a Taranto.”

La promozione: gadget e buono da 20 euro per chi sottoscrive abbonamento nella settimana Mobilità

Tutti coloro che sottoscriveranno un abbonamento annuale al Trasporto pubblico locale durante la Settimana Europea della Mobilità sostenibile, dal 16 al 22 settembre, presso l’Ufficio Vendite di Kyma Mobilità in via D’Aquino n.21 a Taranto, riceveranno due splendidi regali.

Si tratta di un gadget elettronico firmato “Kyma” e un buono acquisto del valore di 20 euro per l’acquisto di libri presso una delle librerie convenzionate (elenco sul sito www.amat.taranto.it – esclusi i testi scolastici).

Questa promozione si aggiunge a quella, lanciata dalla azienda il 1° settembre scorso, che prevede sconti particolari che, uniti al Bonus trasporti governativo di 60 euro, consentono di sottoscrivere gli abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale a prezzi particolarmente convenienti, usufruendo anche della possibilità di corrispondere in due comode rate.

Kyma Mobilità partecipa alle numerose iniziative organizzate in città dall’Assessorato alla Mobilità in occasione della Settimana della Mobilità: in particolare negli stand allestiti, a partire dalle 18, in piazza Immacolata domenica 18 settembre, Kyma Mobilità presenterà in anteprima una palina con QR Code del Sistema Avm (Automatic vehicle monitoring) che entro l’anno sarà installato a ognuna delle 800 fermate dell’azienda.

Grazie a centraline gps su ogni mezzo dell’azienda, il sistema permette al cliente di sapere tra quanto tempo arriverà il suo autobus; nell’occasione nello stand sarà allestita una palina con un QR Code relativa a una fermata in viale Magna Grecia: inquadrandolo i visitatori sapranno quando arriveranno gli autobus!

“Il Sistema Avm è una delle novità di Kyma Mobilità – ha annunciato il presidente Alfredo Spalluto – con cui l’azienda, in linea con l’amministrazione Melucci, mette al centro sempre il cittadino/cliente quale unico vero motore, fruitore e giudice del Trasporto Pubblico. Tra queste l’implementazione della bigliettazione elettronica che renderà ancora più agevole utilizzare il nostro servizio con gli autobus e con le motonavi.”

Il presidente Alfredo Spalluto ha concluso ritornando sulla campagna promozionale sugli abbonamenti annuali in corso: “Questa iniziativa sta riscuotendo il gradimento dei nostri clienti: in poco più di due settimane sono stati sottoscritti tantissimi abbonamenti annuali di vario tipo, la stragrande maggioranza da studenti delle scuole superiori e dell’università, superando di gran lunga quelli sottoscritti non solo negli ultimi due anni pandemici (2021 e 2020) ma anche quelli del 2019. È un risultato straordinario.”