VI edizione della Trani Triathlon Sprint

750 metri a nuoto, 20 km in bici e 5 km di corsa. Sono state queste le sfide affrontate dagli atleti in gara nella Trani Triathlon 2024, la competizione – giunta alla sesta edizione – valida anche come 3^ tappa del prestigioso circuito “Nazionale”, unica tappa del Mezzogiorno su quattro. Un inizio in pompa magna con l’inno nazionale eseguito dalla Fanfara del Corpo della Guardia di Finanza per celebrare il duecentocinquantesimo anniversario dalla fondazione. Si è partiti con la gara femminile nella quale ha tagliato per prima il traguardo in meno di un’ora la pisana ventiduenne Anita Ghelardoni della Firenze Triathlon con un tempo di 58:26. Per la gara maschile invece ha trionfato in 53:32 il romano Giorgio Vicari (cat. S1), tra i quotati specialisti partecipanti e Best Rank della Minerva Roma.

