Vigilia di Coppa Italia di categoria per la Virtus Francavilla, che domani sera alle 20.45 ospiterà il Brindisi alla Nuovarredo Arena. Il tecnico degli imperiali Alberto Villa ha presentato così la sfida: “È una partita sicuramente importante, da affrontare nel modo giusto e con il giusto atteggiamento. Dobbiamo cercare di fare il massimo. Tutti vogliamo vincere tutte le partite, quindi cercheremo di mettere il massimo impegno e la massima determinazione come abbiamo sempre fatto. E’ un derby, ci teniamo molto come ci tengono gli altri. Dobbiamo farci trovar pronti con il giusto atteggiamento, stare sul pezzo perché tutte le partite da qui alla fine saranno determinanti per il cammino della nostra squadra. Sicuramente ci saranno delle rotazioni, è anche giusto vedere chi ha avuto meno spazio fino ad ora, quindi ci saranno di sicuro dei cambiamenti. Vedremo all’opera calciatori che fino ad ora sono stati impiegati meno”.